Tres jóvenes armados fueron arrestados tras un disturbio en la zona sur de Resistencia
Este domingo por la madrugada se produjo un desorden de gran magnitud sobre la intersección de Av. Chaco y calle Honduras, en la capital chaqueña.
Un móvil policial llegó al lugar, pero tuvo que solicitar apoyo a los efectivos de la Comisaría Quinta para dispersar a los protagonistas del desorden, siendo cuatro los implicados en el hecho; sin embargo, uno de ellos no pudo ser identificado, ya que logró huir de la escena.
Tras el arribo de los refuerzos, tres de los involucrados fueron reducidos y esposados. Durante la requisa, constataron que los implicados, de 19, 18 y 17 años, portaban entre sus prendas de vestir cuchillos de 15, 20 y 30 centímetros de largo, los cuales fueron secuestrados.
Finalmente, los tres detenidos fueron llevados a la División de Medicina Legal, donde fueron revisados por el médico en turno y posteriormente entregados a la Guardia de Prevención para cumplir con el arresto final.