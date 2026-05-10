Entregaron viviendas en Coronel Du Graty y anunciaron nuevas obras habitacionales

El Gobierno provincial entregó nuevas viviendas en Coronel Du Graty, en el marco de las políticas habitacionales destinadas a ampliar el acceso a la casa propia en distintas localidades del Chaco.

El acto fue encabezado por el gobernador Leandro Zdero junto al intendente Oscar Dalmasso y autoridades del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV).

Durante la actividad, las familias beneficiarias recibieron las llaves de sus hogares y kits con elementos para el hogar entregados por el Ministerio de Desarrollo Humano como parte del acompañamiento previsto para quienes acceden a una vivienda.

Zdero destacó el impacto social de las soluciones habitacionales y sostuvo que «cada llave que entregamos abre la puerta a nuevos sueños «.

Además, remarcó la importancia de garantizar procesos transparentes en la adjudicación de viviendas. «Las viviendas se sortearon de manera pública junto al intendente, transparentando el proceso ante toda la comunidad», expresó el mandatario provincial.

Desde el Gobierno señalaron que la obra forma parte de un plan de soluciones habitacionales impulsado en distintas localidades chaqueñas.

Por su parte, el presidente del IPDUV, Fernando Berecoechea, confirmó que próximamente comenzará la construcción de entre 30 y 35 nuevas viviendas en Coronel Du Graty .

Del acto también participaron funcionarios provinciales, municipales y legisladores chaqueños.