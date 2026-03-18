Sameep realizó tareas de mantenimiento en la planta potabilizadora de General San Martín

La empresa estatal Sameep llevó adelante trabajos de limpieza y mantenimiento en la planta potabilizadora de General San Martín, con el objetivo de optimizar el funcionamiento del sistema y mejorar la calidad del servicio de agua potable.

Las tareas se enmarcan en un plan de mantenimiento impulsado por el directorio de la empresa, encabezado por Nicolás Diez, que busca garantizar un servicio eficiente en distintas localidades de la provincia.

En esta oportunidad, agentes sanitaristas realizaron una intervención intensiva en la limpieza de los presedimentadores, una etapa clave dentro del proceso de potabilización. Este tipo de trabajos permite mejorar tanto la cantidad como la calidad del agua producida, además de fortalecer el mantenimiento preventivo de las instalaciones.

El vocal de la empresa, Rubén Custiniano, explicó que estas acciones forman parte de un mantenimiento general que se ejecuta de manera periódica para evitar el deterioro de la infraestructura y prolongar su vida útil.

Por su parte, el coordinador de Zona IV, Osvaldo Gallard, destacó que los trabajos permitirán aumentar la capacidad de potabilización, reducir el uso de productos químicos y ofrecer un servicio de mayor calidad a los usuarios.

En la misma línea, el jefe del sector de Obra y Mantenimiento, Héctor Gergeli, remarcó que estas intervenciones apuntan a garantizar una mayor producción y mejor calidad del agua potable.

Desde Sameep señalaron que continuarán con este tipo de operativos en toda la provincia, con el objetivo de fortalecer la infraestructura y asegurar el acceso a un servicio esencial para la comunidad.