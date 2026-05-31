El municipio refuerza la campaña para el correcto uso de las pacas digestoras y la separación de residuos

En el marco del monitoreo permanente del programa ambiental local, el municipio de Presidencia Roque Sáenz Peña reiteró la importancia de la correcta separación de residuos y del uso adecuado de las pacas digestoras instaladas en distintos puntos de la ciudad.

Desde el área ambiental manifestaron preocupación ante la detección de residuos inorgánicos, como plásticos, bolsas de nylon y desechos urbanos, depositados en estos dispositivos diseñados exclusivamente para el tratamiento de materiales orgánicos.

Las pacas digestoras forman parte del programa “Sáenz Peña Sustentable y Circular”, una iniciativa orientada a promover prácticas vinculadas con la economía circular, mediante la reducción de residuos, la reutilización de materiales y la regeneración de sistemas naturales.

Según explicaron desde el municipio, estos dispositivos son utilizados para procesar restos de poda, hojas, cáscaras y otros residuos biodegradables, que mediante un proceso natural se transforman en humus destinado a tareas de parquización y mantenimiento de espacios verdes.

Las autoridades remarcaron que la incorporación de elementos no biodegradables interfiere en el proceso biológico y dificulta la producción de compost. Además, señalaron que la mezcla de residuos genera problemas ambientales asociados a la emisión de gases, la producción de lixiviados, malos olores y la proliferación de insectos.

El programa contempla la separación de residuos en tres categorías: orgánicos, reciclables y comunes. En ese sentido, insistieron en que una correcta clasificación domiciliaria resulta fundamental para optimizar el tratamiento de los desechos y reducir el volumen de basura que llega a disposición final.

De acuerdo con datos oficiales, hasta la fecha se distribuyeron alrededor de 700 dispositivos de compostaje entre hogares, comercios e instituciones, incluyendo composteras, pozos con tapa, cestos especiales y pacas digestoras.

Desde el municipio estiman que una implementación masiva de estas prácticas podría disminuir hasta en un 50 por ciento la cantidad de residuos enviados diariamente al sistema de recolección.

Finalmente, destacaron que el éxito de la infraestructura ambiental instalada en la ciudad, junto con el funcionamiento de la Planta de Tratamiento ubicada sobre Ruta 16, depende en gran medida del compromiso ciudadano con la separación de residuos y el cuidado de los espacios públicos destinados a la gestión sustentable de los desechos.