Operativo integral de salud en Resistencia por el Mes de la Mujer

En el marco de las actividades por el Mes de la Mujer, el Gobierno del Chaco, a través del Ministerio de Salud, llevó adelante un operativo integral en la Plaza 25 de Mayo, en articulación con el municipio local.

La jornada incluyó testeos rápidos de VIH y sífilis, aplicación de vacunas del Calendario Nacional y dosis antigripal, además de asesoramiento legal en diversidad y género. La propuesta tuvo como objetivo reforzar la prevención, el acceso a la salud y la concientización en la comunidad.

El coordinador de Salud Integral, Género y Diversidad, Mariano Galeano, destacó la importancia del trabajo articulado y remarcó el impulso a las políticas de prevención. En ese sentido, subrayó la promoción del testeo de VIH, un procedimiento gratuito, confidencial y rápido que permite obtener resultados en aproximadamente 15 minutos.

Además, explicó que se trabaja de manera coordinada con el servicio de Infectología del Hospital Perrando para garantizar el acompañamiento y el inicio de tratamientos en caso de ser necesario.

Por su parte, la jefa del Departamento de Inmunizaciones, Noemí Barrios, destacó la alta concurrencia, especialmente de adultos mayores, y señaló que la vacuna antigripal es actualmente una de las más demandadas, junto con otras dosis del calendario y la vacuna contra el dengue.

Desde el Ministerio recordaron que las vacunas continúan disponibles en centros de salud y hospitales de toda la provincia, y recomendaron mantener medidas de prevención como el lavado frecuente de manos y evitar aglomeraciones.

En cuanto al cronograma, informaron que los próximos operativos se realizarán el 20 de marzo en Resistencia, en la intersección de avenidas 9 de Julio y España, y el 27 de marzo en Villa Ángela, con testeos gratuitos de VIH y asesoramiento integral.