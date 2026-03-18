Más de 600 procedimientos contra el narcotráfico en Chaco y refuerzo de operativos en el interior

La subsecretaria de Lucha contra el Narcotráfico y el Crimen Organizado del Chaco, Analía Ramírez, destacó el avance de los operativos realizados en toda la provincia para combatir el narcomenudeo, a partir del trabajo coordinado de la Policía del Chaco.

Según informó la funcionaria, en lo que va del año se llevaron adelante más de 600 procedimientos, entre allanamientos e intervenciones en la vía pública, que permitieron desarticular puntos de venta de drogas y avanzar sobre redes de distribución.

Como resultado de estos operativos, se secuestraron estupefacientes como marihuana y cocaína, además de balanzas de precisión, vehículos, motocicletas, armas de fuego, armas blancas, teléfonos celulares y cigarrillos. También se incautaron cerca de 18 millones de pesos en efectivo y más de 340 dólares.

Ramírez puso especial énfasis en el despliegue realizado en el interior provincial, con intervenciones recientes en localidades como Machagai, Presidencia Roque Sáenz Peña, San Bernardo, Quitilipi y Santa Sylvina, donde se concretaron allanamientos con resultados significativos.

“Estos operativos reflejan una política clara: no hay zonas liberadas. El Estado está presente en cada localidad, actuando de manera firme y sostenida contra el narcotráfico”, sostuvo.

Asimismo, subrayó que los avances en la lucha contra el narcomenudeo responden a una estrategia integral impulsada por el gobernador Leandro Zdero y el ministro de Seguridad Hugo Matkovich.

Por último, la subsecretaria remarcó la importancia de la participación ciudadana y recordó que existen canales de denuncia anónima y confidencial, como la línea telefónica gratuita habilitada las 24 horas y el sistema mediante código QR, herramientas clave para fortalecer la prevención y la acción policial.