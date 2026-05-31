La Escondida brindó apoyo logístico a instituciones locales para el desarrollo de sus actividades

La Municipalidad de La Escondida informó que continúa acompañando a distintas instituciones de la comunidad mediante la provisión de transporte para facilitar su participación en actividades y encuentros realizados dentro y fuera de la localidad.

En esta oportunidad, el apoyo alcanzó al Centro de Educación Física (CEF) N.º 46, al grupo Relax Vóley y a la Iglesia San Carlos Borromeo, entidades que requirieron movilidad para el desarrollo de sus respectivas iniciativas.

Desde el municipio destacaron que este tipo de acciones forma parte del trabajo conjunto que se lleva adelante con organizaciones educativas, deportivas, sociales y religiosas, con el objetivo de fortalecer su funcionamiento y promover la participación comunitaria.

Las autoridades señalaron que el acompañamiento a las instituciones locales constituye una herramienta fundamental para garantizar el acceso a distintas actividades y generar oportunidades de integración para vecinos de todas las edades.

Asimismo, reafirmaron el compromiso de continuar colaborando con los distintos espacios que desarrollan tareas en beneficio de la comunidad, contribuyendo al crecimiento social, deportivo y cultural de La Escondida.