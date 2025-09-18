Sameep realizará reparaciones en roturas: varios sectores sin agua

La empresa Sameep informa que, debido a la detección de una rotura en un caño de PVC de 500 milímetros en la calle Felipe Gallardo, entre Viraro y avenida San Martín de Barranqueras, se realizarán trabajos de reparación en el Acueducto Norte.

Durante las tareas, los usuarios de la zona norte de Resistencia, incluyendo Villa Fabiana Norte y Sur, barrios Caraguatá, Autódromo, Villa Cristo Rey, Don Santiago, y la zona detrás del Hipermercado, así como las localidades de Colonia Benítez y Margarita Belén, podrían experimentar baja presión de agua potable.

Por otro lado, personal de Sameep lleva a cabo tareas de reparación tras detectarse una rotura en una cañería de 250 milímetros de Asbesto-Cemento en la intersección de Jujuy e Israel, y en Río Negro y Ruta 11.

La cañería afectada abastece, desde la Cisterna Sur hasta Ruta 16, desde avenida Alvear hasta la rotonda de Ruta 11, y desde allí hasta avenida Juana Azurduy y Cacui.

Este inconveniente provocará baja presión de agua potable en los barrios aledaños, incluyendo Seitor, Juan de Garay, San Javier, Toba, Autódromo y Parque Autódromo.

Sameep informa que, una vez finalizados los trabajos, el servicio se restablecerá con la presión y el caudal habitual. Se solicita a los vecinos al uso responsable del agua durante las tareas de reparación.