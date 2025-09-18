Renuevan el alerta amarillo por tormentas fuertes en casi todo el Chaco

tormenta

Este jueves, desde las 5.55, el Servicio Meteorológico Nacional renovó el alerta amarillo por tormentas fuertes en la región, para la jornada de hoy.

Según el organismo, la advertencia rige para casi todo el Chaco, excepto la zona norte, en El Impenetrable.

El informe indica que el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas estén acompañadas, principalmente, por abundante caída de agua en cortos períodos, además de actividad eléctrica, ráfagas y ocasional caída de granizo.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 milímetros, pudiendo ser superados de forma puntual.

Si bien el alerta estará vigente durante toda la mañana, se recuerda que la inestabilidad se mantendrá hasta el próximo domingo.

Más Noticias

182398w850h494c.jpg

Temporal en el sudoeste: árboles caídos, voladura de techos y más daños

180988w850h478c.jpg

Sameep realizará reparaciones en roturas: varios sectores sin agua

428223w790h390c.jpg

River perdió 2 a 1 con Palmeiras y la llave de la Copa Libertadores se definirá en Brasil

Te pueden interesar

182398w850h494c.jpg

Temporal en el sudoeste: árboles caídos, voladura de techos y más daños

180988w850h478c.jpg

Sameep realizará reparaciones en roturas: varios sectores sin agua

tormenta

Renuevan el alerta amarillo por tormentas fuertes en casi todo el Chaco

549233218_18086611885859224_1137649884817074504_n

El municipio y la Policía coordinan acciones para mejorar la seguridad vial

548896078_18151169185394301_2546324785709688683_n

Santa Sylvina avanza en la prevención del suicidio con espacios de primera escucha