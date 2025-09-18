Temporal en el sudoeste: árboles caídos, voladura de techos y más daños

Desde el miércoles por la noche, un temporal de viento y lluvia arrasó en el sudoeste chaqueño, con ráfagas muy fuertes y abundante caída de agua.

El fenómeno provocó la caída de varios árboles, postes y carteles. También hubo voladura de techos y un hombre herido en el cuero cabelludo por el corte de una chapa.

Además, algunos sectores se quedaron sin energía eléctrica.

Árbol caído.

Personal policial realizó trabajos en la Ruta 89 para despejar los árboles caídos sobre dicha cinta asfáltica.

Según los datos de lluvia de la Policía del Chaco, hasta las 7 de este jueves, Charata registró 83 milímetros de agua caída; Concepción del Bermejo 95; General Pinedo 72; Napenay 78 y Gancedo 75.