Sameep amplía opciones de financiación de facturas de agua potable

La empresa Sameep, presentó una nueva campaña de beneficios y planes de financiación destinada a usuarios que deseen abonar el servicio o regularizar deudas por facturas vencidas. La iniciativa estará vigente durante todo el mes en la provincia.

Se ampliaron las opciones de pago incorporando un nuevo beneficio de hasta 10 cuotas sin interés con Tarjeta Naranja, dirigido a usuarios que registren más de seis boletas impagas. La propuesta se suma a las promociones ya vigentes con distintas tarjetas de crédito.

También recordaron que continúa vigente la tarifa social y anunciaron que se elevará el tope de ingresos para ampliar el alcance del beneficio, permitiendo que más familias puedan acceder. Asimismo, convocaron a los usuarios con deudas a acercarse a las oficinas comerciales para regularizar su situación y evitar posibles cortes del servicio.

Opciones con tarjetas

Para el pago del servicio, Sameep ofrecen diversas alternativas. Con Tarjeta Tuya, los usuarios pueden abonar en 3 y 5 cuotas sin interés, y en 10 cuotas sin interés para quienes tengan más de seis facturas adeudadas. En tanto, con Tarjeta Naranja se encuentra disponible el Plan Z, la posibilidad de pagar en 5 cuotas sin interés y el nuevo plan en 10 cuotas sin interés para refinanciación.

Asimismo, con tarjetas Visa, Cabal y MasterCard se puede abonar en hasta 3 cuotas sin interés.

Refinanciación directa y beneficios

En el caso de refinanciación directa, los clientes residenciales podrán realizar una entrega del 30% y financiar el saldo en hasta 12 cuotas. Para los clientes no residenciales, la entrega será del 50%, con financiación del saldo en hasta 6 cuotas.

Además, continúa vigente la promoción para pagos al contado, que contempla una quita del 30% de los intereses para deudas de hasta cinco años y del 100% para deudas superiores a ese período.

Finalmente, la empresa recordó que dispone de múltiples canales de cobro, como Caja Municipal, agencias de Lotería Chaqueña a través de Lotipago, Pago Mis Cuentas, Online Banking, tarjetas de crédito y débito, y pagos mediante código QR. También se pueden abonar facturas vencidas a través de Mercado Pago, Modo, Rapipago y Pago Fácil, facilitando distintas alternativas para que los usuarios puedan ponerse al día con el servicio.

Quienes deseen adherir a los planes pueden dirigirse a la oficina comercial ubicada en avenida 9 de Julio 788 de Resistencia, de lunes a viernes de 6.30 a 12.30 y de 13.30 a 19.00, o bien acudir a cualquiera de las dependencias comerciales del interior provincial.

También se encuentra disponible la línea gratuita 0800-444-0310 para consultas y pagos telefónicos, en el horario de 6.30 a 19.00. También se puede consultar el estado de deuda y abonar de manera online a través del sitio oficial de la empresa.