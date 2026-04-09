El realismo periférico de los países débiles es renunciar a una política exterior autónoma.

Escudé, escribió un libro llamado «el realismo periférico», fundamento para la nueva política exterior Argentina, el cual contiene un pensamiento que estimamos se está aplicando en la actual cancillería del presidente Javier Milei, realizando un paralelismo con diferencia de época, Menem y Milei tienen fundamentos filosóficos políticos similares sobre la inserción en el mundo.

Parten de una primera premisa, la Argentina un país vulnerable, débil y endeudado, debe insertarse ciegamente al «seguidismo» de la potencia occidental, EEUU, a través de una alineación automática con el poderoso, al decir de Dante Caputo, el país débil le deja en manos del más grande la toma de decisiones pensando que este le devolverá algo de poder, cuestión que en la práctica nunca se materializa, esto es como darle a «Drácula» que cuide el banco de sangre.

Escudé asesoró al ex Presidente Menen en el envío de las naves al Golfo para luchar en nombre de la seguridad colectiva liderada por EEUU, para castigar a los llaneros solitarios del sistema internacional en este caso a Irak, porque era culpable del atentado a las torres gemelas, tenía aparatos de destruccion masiva y había que darles la lección.

En 1991 la política argentina estaba alineada con la hegemonía del poder de EEUU, regia un sistema unipolar, había caído el muro de Berlín en 1989, la implosion de la Unión soviética en 1991 y para dar legitimidad se citaba la doctrina de Francis fukuyama en «el fin de la historia y el último hombre», teoría que al poco tiempo fue desmentida por las distintas guerras y el fracaso de la primavera árabe, y al decir de Eric Hobsbawm, mientras haya condición humana y sociedad, nunca podrá haber fin de la historia.

En el presente Milei utiliza la alineación automática con EEUU e Israel, donde ya se empieza a observar que si bien son idénticas las estrategias de ambos, el escenario es diferente. Ya no existe un mundo unipolar a favor de EEUU, sino uno multipolar con Rusia y China, hay un rol internacional equilibrio de poder, ese seguidismo ciego, introduce a Milei el interés de EEUU e Israel, lo separan del interés nacional y lo hacen sobreactuar, generando riesgos innecesarios, teniendo comportamientos contradictorios e inmorales. En el inicio se su gobierno, Milei no queria tener relaciones con países comunistas y autoritarios, luego de la asunción de Donald Trump, cambio su postura, condenando a Zelensky, quien había asistido a su asunción como Presidente, entramos en categoría de «sistema panqueque».

Es bueno releer este libro de Carlos Escudé y el de Francis Fukuyama para no repetir la historia, la primera como tragedia y la segunda como farsa y además entender que el mundo multipolar requiere multilateralismo, respuestas múltiples, debemos recrear una postura donde la prioridad sea el interés nacional, ver cómo se sale de un nivel de debilidad y vulnerabilidad y juntos con países del Mercosur poder construir un espacio ampliado que mantenga nuestra posición de Estado Nacion, fortalecimiento un sistema de negación donde hay que superar las distintas idiologicas de los países, porque un bloque regional es una política de Estado que tiene que generar una sinergia positiva.

Estamos en presencia de un gobierno nuevo con viejas idiologias, con políticas ya fracasadas a las cuales se le cambió el personaje y el envoltorio, estoy dando visibilidad a estrategias sin éxito, caminos sin salida que profundizan la vulnerabilidad y debilidad.

Estamos a tiempo de cambiar, el Presidente Milei demostró que cambió su posición con Rusia y con China también, expresó que el presidente Chino es un «buen hombre que nos quiere ayudar y no nos pide nada que sea comunista». Si pueden hacer estos cambios, o puede dejar el realismo de los países vdébiles y entender que hoy el mundo no es unipolar sino multipolar, podremos dar una respuesta inteligente de acuerdo al interés de la región y nuestro país.

Noel Breard – Senador Provincial de Corrientes UCR.