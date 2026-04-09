El talón de Aquiles del equilibrio fiscal: las provincias y el riesgo de un nuevo ciclo de déficits
- Establecer criterios más precisos y claros en la asignación de responsabilidades y potestades tributarias.
- Eliminar solapamientos, tanto de tributos como de gastos.
Los acuerdos deberían incluir también la coordinación para abordar el ordenamiento previsional, un componente del gasto de carácter desestabilizante para la Nación y para la mayoría de las provincias. En resumen, preservar el equilibrio fiscal y aumentar la competitividad son fundamentales para el éxito del programa económico. Pero ello no se logra únicamente con cambios a nivel nacional. Hay que involucrar a los tres niveles de gobierno.