El talón de Aquiles del equilibrio fiscal: las provincias y el riesgo de un nuevo ciclo de déficits

Establecer criterios más precisos y claros en la asignación de responsabilidades y potestades tributarias. Eliminar solapamientos, tanto de tributos como de gastos.

Los acuerdos deberían incluir también la coordinación para abordar el ordenamiento previsional, un componente del gasto de carácter desestabilizante para la Nación y para la mayoría de las provincias. En resumen, preservar el equilibrio fiscal y aumentar la competitividad son fundamentales para el éxito del programa económico. Pero ello no se logra únicamente con cambios a nivel nacional. Hay que involucrar a los tres niveles de gobierno.