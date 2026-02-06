Salud solicita extremar cuidados y reforzar la prevención contra el dengue

El Ministerio de Salud reiteró el pedido a la comunidad para intensificar las medidas de prevención contra el dengue y recordó que la forma más efectiva de evitar la enfermedad es eliminar los criaderos del mosquito Aedes aegypti, principal transmisor del virus.

Desde la cartera sanitaria insistieron en la importancia de voltear, vaciar o eliminar cualquier recipiente que pueda acumular agua, ya que estos espacios se convierten en lugares propicios para la reproducción del mosquito.

Recomendaciones para prevenir el dengue

Entre las principales medidas de prevención, se solicita a la población:

Mantener limpios los patios y alrededores del hogar.

Eliminar objetos en desuso que puedan juntar agua.

Mantener el pasto corto.

Reemplazar el agua de los floreros por arena húmeda.

Cambiar frecuentemente el agua de los bebederos de mascotas.

Además, las autoridades remarcaron la importancia del uso de repelentes, especialmente en horarios donde el mosquito tiene mayor actividad.

Síntomas y consulta médica

El Ministerio también recordó que ante la aparición de síntomas compatibles con dengue, es fundamental acudir rápidamente a un centro de salud. Entre los signos más frecuentes se encuentran:

Fiebre alta

Dolor de cabeza

Dolor detrás de los ojos

Cansancio

Erupciones o manchas en la piel

Finalmente, desde Salud subrayaron que la prevención depende en gran medida del compromiso comunitario y que la eliminación de criaderos domiciliarios es clave para reducir la circulación del mosquito y evitar contagios.