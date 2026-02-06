Colonia Popular impulsa una campaña para promover el uso responsable del agua

La Municipalidad de Colonia Popular lanzó una campaña de concientización destinada a promover el uso responsable del agua potable, con el objetivo de garantizar el abastecimiento del servicio durante la temporada de verano, cuando aumenta considerablemente el consumo.

Desde el municipio recordaron que el agua distribuida a través de la red está destinada principalmente al consumo humano, por lo que solicitaron a los vecinos evitar prácticas consideradas no esenciales, como la carga de piletas o el uso excesivo para riego, ya que estas acciones pueden afectar la presión y el suministro en los hogares.

La iniciativa busca generar conciencia sobre la importancia de cuidar un recurso vital para la salud y el bienestar de la comunidad. En ese sentido, remarcaron que el uso racional del agua es una responsabilidad compartida entre el Estado y los ciudadanos.

Desde la comuna destacaron que pequeños hábitos cotidianos, como cerrar la canilla mientras no se utiliza, reparar pérdidas domiciliarias o utilizar el agua de manera eficiente, pueden contribuir significativamente a sostener el servicio y asegurar su correcto funcionamiento.

La campaña se enmarca en las acciones de prevención y cuidado de los servicios básicos impulsadas por el municipio, especialmente en los meses de altas temperaturas, cuando la demanda suele incrementarse en toda la región. Asimismo, invitaron a la comunidad a acompañar la iniciativa y a comprometerse con el cuidado del recurso para garantizar su disponibilidad para todos los vecinos.