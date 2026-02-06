Primer operativo de donación de órganos del 2026 en Chaco permitió realizar seis trasplantes

Durante enero, el Hospital “Dr. Julio C. Perrando” de Resistencia llevó adelante el primer operativo de ablación multiorgánica del año en la provincia del Chaco, que permitió que seis pacientes de distintas provincias del país accedan a trasplantes y mejoren su calidad de vida.

El procedimiento fue posible gracias a la decisión solidaria de un donante y el acompañamiento de su familia. A partir de este gesto, se concretaron trasplantes cardíaco, renales y hepático, además de la ablación de córneas.

Trabajo coordinado del sistema sanitario

El operativo se desarrolló mediante un trabajo articulado entre el equipo médico del hospital Perrando y el Centro Único Coordinador de Ablación e Implante del Chaco (CUCAI). Desde el organismo destacaron que estas intervenciones fortalecen el sistema de donación y trasplantes tanto en la provincia como en el país, brindando nuevas oportunidades a pacientes que se encuentran en lista de espera.

El director del CUCAI Chaco, Walter Bonfanti, subrayó la relevancia de la donación de órganos y su impacto social.

“Cada operativo es un acto de solidaridad que trasciende al donante y permite que muchas personas recuperen proyectos y calidad de vida”, expresó.

Importancia de la concientización

Las autoridades sanitarias remarcaron que la donación de órganos constituye un acto solidario que salva vidas y resaltaron la necesidad de seguir promoviendo la concientización en la comunidad, fomentando el diálogo familiar y el compromiso social.

Asimismo, recordaron que el fortalecimiento del sistema de donación depende del acompañamiento de la sociedad y de la decisión informada de cada persona.