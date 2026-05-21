Salud recuerda la importancia de la vacunación antigripal para los grupos de riesgo

El Ministerio de Salud del Chaco continúa desarrollando la Campaña de Vacunación Antigripal en toda la provincia con el objetivo de proteger a la población más vulnerable frente a las enfermedades respiratorias que aumentan durante la temporada invernal.

Desde la cartera sanitaria informaron que la vacuna antigripal es gratuita, segura y se encuentra disponible en vacunatorios y centros de salud para los grupos priorizados establecidos por el Calendario Nacional de Vacunación.

La población objetivo incluye a mujeres embarazadas, puérperas, personas mayores de 65 años, niños de entre 6 y 24 meses, personas de 2 a 64 años con factores de riesgo, personal de Salud y trabajadores esenciales.

Las autoridades sanitarias remarcaron la importancia de completar los esquemas de vacunación para reducir complicaciones, internaciones y cuadros graves de gripe, especialmente en personas con mayor vulnerabilidad.

Además, recomendaron sostener las medidas preventivas habituales, como el lavado frecuente de manos, la ventilación de ambientes cerrados y la consulta médica ante la aparición de síntomas respiratorios.

“La vacunación salva vidas y constituye una herramienta fundamental para proteger la salud de toda la comunidad”, señalaron desde el Ministerio de Salud.