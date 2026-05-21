Puerto Tirol y la provincia del Chaco comienzan a vivir la multitudinaria fiesta de Santa Rita de Casia

Por Reinaldo Fernández

Puerto Tirol y la provincia del Chaco comienzan a vivir desde esta noche la multitudinaria fiesta de Santa Rita de Casia con el lema: “Guiados por Santa Rita, construyamos la Paz desde el diálogo y la Escucha”. Hoy a las 22:30 horas el “Rosario Luminoso por la Vida”, a la 00:00 hora la primera Santa Misa, además durante éste 22 de mayo habrá cuatro celebraciones más, a las 11:00 la Eucaristía “Por las Autoridades” la presidirá en el día de su cumpleaños el Arzobispo de Resistencia, Monseñor Ramón Alfredo Dus.-

En la provincia del Chaco la fiesta de Santa Rita en la provincia del Chaco es la más histórica y de mayor convocaría de fieles de distintos lugares de la provincia como también visitan desde otras provincias de Argentina.

En una escueta historia de la presencia y fidelidad culto a Santa Rita de Casia: El Presbítero José Antonio Montaña trajo la imagen que la dio su amada madre en 1953. El sacerdote prometió a su madre difundir el culto a la «patrona de los imposibles» en su nuevo destino, ese destino fue Argentina, Chaco, Puerto Tirol, la parroquia San José, así comenzó Santa Rita convirtiendo al templo en el centro de las peregrinaciones más multitudinaria de la provincia.

Volviendo a la actualidad, la preparación para la fiesta de Santa Rita comenzó el 12 de febrero pasado con el primer jueves de los quince que finalizó hoy a las 07:30 horas. Este tipo de preparación hace años se viene realizando en la parroquia San José de Puerto Tirol que tiene a “la Santa de lo Imposible” de residente que la trajo el Padre Montaña.

Cronograma de celebraciones:

21 de mayo a las 22:30 horas “Rosario por la Vida”

22 de mayo habrá cinco Santa Misas:

A la 00:00 hora “Misa por las Familias” presidirá el Presbítero Hernán Alberto Gómez Pérez de Resistencia.-

A las 09:00 horas Misas “Por los Ancianos y Enfermos” oficiará el Presbítero Julio Armando Portal de Barranqueras.-

A las 11:00 horas Misa “Por las Autoridades” Mons. Ramón Alfredo Dus.-

A las 15:30 horas Procesión y a continuación Santa Misa “Por los Peregrinos” Presbítero Roberto Silva de Puerto Tirol.-

A las 20:00 horas Misa “Por los Jóvenes” Presbítero y párroco de Puerto Tirol, Carlos Alberto Dellamea.-

Este 22 de mayo cumpleaños el Monseñor Ramón Alfredo Dus

Éste 22 de mayo estará de cumpleaños el Arzobispo de la Arquidiócesis de Resistencia, Monseñor Ramón Alfredo Dus. Dus nació el 22 de mayo de 1.956 en San Lorenzo departamento de Saladas provincia de Corrientes. Nos adherimos a éste acontecimiento deseándolo un muy feliz y bendecido cumpleaños.