Gran Peña Solidaria en beneficio del músico Rubén Moreyra

El viernes 22 de mayo, a partir de las 16, en la Usina Cultural (Cervantes 1640, esquina avenida Chaco), espacio dependiente del Instituto de Cultura del Chaco, se desarrollará una Gran Peña Solidaria, en colaboración del músico Rubén Moreyra. El artista, destacado sesionista de Resistencia, se encuentra atravesando problemas de salud.

La entrada tendrá un valor mínimo de $5000, y serán bienvenidos los aportes que los concurrentes deseen sumar por sobre esta cifra, dado el fin benéfico del evento. Cabe mencionar que los menores de 10 años no deberán abonar entrada.

“Rubén Moreyra pasó por una operación, y por suerte salió todo bien, pero tiene un mes de reposo. Como la gran mayoría de los artistas, vive del trabajo de sus presentaciones, al día a día, y a no poder hacer fuerza y no poder moverse para lograr recuperarse, no le está siendo posible presentarse en los escenarios. Por ese motivo, sus colegas, familiares y amigos organizamos el festival para ayudarlo en estos momentos difíciles”, explicaron desde la organización.

Durante la velada el público podrá disfrutar de los múltiples números musicales que se presentarán y escuchar buena música. Habrá asimismo un servicio de cantina disponible, con comida y bebida a precios económicos.

“La grilla artística del festival se encuentra abierta, así que cualquier solista o grupo que se quiera acercar y desee ser parte de la Gran Peña Solidaria está invitado. Para ello pueden comunicarse al 3624933541”, agregaron.