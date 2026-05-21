La defensa de Lucas Simoni aseguró que la denuncia en su contra “es falsa” y apuntó contra la denunciante

El abogado Pablo Vianello aseguró públicamente que la denuncia presentada contra Lucas Simoni por presuntas amenazas “es falsa” y sostuvo que la defensa aportó pruebas digitales y testimoniales para desacreditar el relato de la denunciante.

Durante una extensa entrevista radial, el letrado afirmó que la causa se encuentra en etapa de producción de pruebas y cuestionó que la imputación se sustente únicamente en el testimonio de la denunciante. Según explicó, Simoni está imputado por el delito de amenazas simples.

Vianello sostuvo que la defensa presentó capturas de pantalla, mensajes, registros de llamadas y ofreció peritajes informáticos sobre dispositivos electrónicos para demostrar, según indicó, que la denunciante mantenía conductas de hostigamiento hacia Simoni.

Además, el abogado afirmó que existen testigos que declararán en la causa y que, de acuerdo a su versión, desmentirían afirmaciones realizadas por la denunciante respecto a otras supuestas víctimas.

En otro tramo de la entrevista, el letrado vinculó parte de la denuncia con referencias a una causa judicial anterior relacionada con un femicidio ocurrido en la zona de Laguna Seitor, expediente en el que aseguró haber intervenido como querellante. Sobre ese punto, sostuvo que la denunciante habría mencionado información que, según él, no podría haber sido conocida por Simony debido a las características internas de las fiscalías involucradas.

El abogado también cuestionó el tratamiento judicial y social de las denuncias por violencia de género y reiteró su postura sobre las denominadas “falsas denuncias”, tema sobre el cual afirmó venir trabajando desde hace tiempo. En ese contexto, mencionó un proyecto de modificación del artículo 245 del Código Penal impulsado en el Senado de la Nación, vinculado a sanciones por denuncias falsas.

Asimismo, confirmó que Simoni se encuentra actualmente apartado de sus funciones laborales y bajo tratamiento psicológico, situación que atribuyó al impacto de la exposición pública del caso.

La investigación continúa en manos del equipo fiscal interviniente, mientras se espera la realización de nuevas declaraciones testimoniales y medidas probatorias en el marco de la causa.