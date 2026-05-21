En la Usina Cultural se reencontrarán Las Guaynas con un Boliche Folclórico

Este lunes 25 de mayo, al mediodía, en la Usina Cultural (Cervantes 1640, esquina avenida Chaco), espacio dependiente del Instituto de Cultura del Chaco, se llevará adelante el Boliche Folclórico Reencuentro de Guaynas. Durante la jornada habrá números artísticos y música para bailar y pasar un momento en familia disfrutando el día patrio.

Durante el Boliche Folclórico subirán al escenario Las Guaynas Porá, el dúo Acuarela, Aldana Barboza, y Chela Yurkevich. “El propósito es promover el rol de la mujer en la música, por eso denominamos al evento como Reencuentro de Guaynas y la grilla en su mayoría está compuesta por artistas mujeres. Por supuesto que habrá hombres en el escenario, como músicos integrantes de los grupos, pero las voces principales y las protagonistas serán artistas mujeres”, describió Carolina Miño, integrante de la organización y del conjunto Las Guaynas Porá.

“Queremos que sea una fiesta familiar. Estará un DJ folclórico, Juan Pablo Coronel, quien es profesor de danza y va a poner música durante el evento. La intención es también invitar a la gente a que baile danzas populares de Argentina”, agregó.

El derecho de espectáculo tendrá un valor de $10.000. Para hacer reservas los interesados pueden contactarse al teléfono 3624383217. Además, habrá disponible una cantina con platos tradicionales a precios accesibles. La porción se puede encargar junto con la entrada: locro ($8.000), empanadas ($15.000 la docena), más bebidas para degustar. Cabe mencionar que quien quiera almorzar en el espacio cultural debe llevar su set de cubiertos y platos.

“La idea es que la gente vaya con su ropa más linda para festejar el día patrio. Queremos que vaya con su poncho, sus botas, sus pañuelos, saque su sombrero y acuda en familia a escuchar buen folclore argentino”, concluyó Miño.