Colonia Elisa impulsa espacios de formación artística para niños y jóvenes

El intendente de Colonia Elisa, Pedro Maidana, visitó la Sala de Arte, la Cultura y el Turismo, donde el Instituto Privado CREARTE desarrolla un taller de dibujo y pintura destinado a niños y jóvenes de la localidad.

La propuesta artística está a cargo del profesor César Azcona, quien coordina las clases orientadas a fomentar la creatividad, el aprendizaje y la expresión cultural de los participantes.

Durante la recorrida, Maidana dialogó con el docente sobre el trabajo que se viene realizando y destacó la importancia de continuar fortaleciendo espacios culturales y educativos en la comunidad.

Desde el municipio señalaron que se brinda el espacio físico para el desarrollo de las actividades, como parte de una política de acompañamiento a iniciativas vinculadas a la cultura y la formación artística.

Asimismo, remarcaron que estas acciones buscan generar más oportunidades para niños y jóvenes,