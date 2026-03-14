Salud llevará un operativo odontológico a El Impenetrable

El Ministerio de Salud del Chaco llevará adelante un Operativo de Abordaje Territorial Odontológico desde el lunes 16 al 20 de marzo, en localidades de El Impenetrable, con el objetivo de acercar servicios de salud bucodental a la comunidad y fortalecer las acciones de prevención y promoción en territorio.

La iniciativa se desarrollará en los hospitales de cabecera de El Sauzalito; los días lunes 16 y martes 17; en Misión Nueva Pompeya, miércoles 18 y jueves 19; y el operativo continuará el viernes 20 en el Puesto sanitario de Fuerte Esperanza.

En todos los casos, la atención comenzará a partir de las 9, por orden de llegada.

Durante las jornadas, los equipos de salud brindarán distintas prestaciones odontológicas, entre ellas, arreglos y extracciones dentales. Además, se realizarán talleres de prevención y promoción de la salud bucodental destinados a la comunidad, con el propósito de fomentar hábitos de cuidado e higiene oral.

En el marco del operativo también se desarrollarán instancias de capacitación dirigidas a promotores de salud bucodental, con el fin de fortalecer el trabajo territorial y potenciar las acciones de prevención en cada una de las localidades.

Desde la cartera sanitaria recomendaron a las personas asistir con DNI o carnet de vacunación. Asimismo, indicaron que, en caso de presentar síntomas respiratorios, se sugiere el uso de barbijo. Por último, en caso de lluvia el operativo deberá ser suspendido.