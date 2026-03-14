Resistencia: fuerte operativo vial contra “willeros” en el acceso norte

Durante la madrugada se llevó adelante un importante operativo de control vehicular en el acceso norte de Resistencia, con el objetivo de prevenir maniobras peligrosas en la vía pública y reforzar la seguridad vial.

El dispositivo fue realizado por la Policía del Chaco a través de la Policía Caminera, en conjunto con el área de Tránsito municipal. El operativo comenzó alrededor de las 3:30 de la mañana y estuvo orientado a detectar y controlar la presencia de los denominados “willeros”, motociclistas que realizan maniobras riesgosas en rutas y avenidas.

Durante el procedimiento participó el subsecretario de Seguridad Vial de la provincia, Rafael Acuña, quien destacó el trabajo coordinado entre las distintas áreas de control.

Según señalaron desde el operativo, estas acciones buscan prevenir siniestros viales y proteger la vida de los ciudadanos, especialmente en horarios nocturnos donde suelen registrarse este tipo de conductas peligrosas.

El despliegue contó además con la presencia de funcionarios provinciales y municipales que acompañaron el procedimiento y brindaron respaldo institucional al trabajo de los agentes encargados de los controles.

Desde las autoridades remarcaron que los operativos continuarán realizándose en distintos puntos de la ciudad como parte de una estrategia para fortalecer la seguridad vial y promover el respeto por las normas de tránsito.