Salud envía ampollas de un medicamento a las provincias para prevenir el VSR

El Ministerio de Salud de la Nación inició la distribución del anticuerpo monoclonal de acción prolongada, nirsevimab, a todas las jurisdicciones del país.

Este insumo fue incorporado este año a la Campaña de Invierno, en reemplazo del palivizumab, a fin de reducir la morbimortalidad asociada al Virus Sincicial Respiratorio (VSR) en bebés prematuros y niños con cardiopatías congénitas y mejorar la eficiencia de la estrategia de inmunización.

La población objetivo incluye a los prematuros con edad gestacional menor o igual a 32 semanas o con peso de nacimiento menor de 1.500 gramos, que tengan 6 meses o menos al inicio de la temporada, y a los prematuros con edad gestacional menor a 29 semanas y peso de nacimiento menor de 1.000 gramos, que tengan un año o menos al inicio de la temporada.

También comprende a los de hasta un año con cardiopatías congénitas asociadas a hiperflujo pulmonar, y a aquellos que requieran oxígeno domiciliario, independientemente de la edad gestacional y del peso de nacimiento.

Es importante tener en cuenta que la distribución, coordinada por la cartera sanitaria nacional, se realiza de manera personalizada y en dos etapas, una a finales de abril y otra durante el mes de junio.

La primera busca garantizar que las jurisdicciones cuenten con las dosis necesarias para inmunizar a los niños nacidos prematuros, cuyas madres no llegaron a aplicarse la vacuna contra el VSR. La segunda entrega, por su parte, tiene como objetivo garantizar la disponibilidad de este insumo para aquellos bebés aún no identificados por las jurisdicciones que también precisarán recibir este anticuerpo.

El cambio de anticuerpo representa un avance para la prevención de la enfermedad grave causada por el VSR. No sólo porque el niservimab ha demostrado mayor seguridad y eficacia preventiva sino porque, desde el punto de vista operativo, la nueva estrategia simplifica el esquema de administración y logística. El niservimab contempla una única dosis que puede aplicarse entre mayo y agosto, mientras que el palivizumab requiere múltiples aplicaciones mensuales durante la temporada de mayor circulación viral. Esto favorece la adherencia al tratamiento y facilita el acceso a la protección durante la temporada invernal. Además, la aplicación de una única dosis permite optimizar la distribución, el control de stock y la trazabilidad de los insumos en todo el territorio nacional.

La incorporación de nirsevimab complementa la estrategia de vacunación contra el VSR en embarazadas, incorporada al Calendario Nacional de Vacunación en 2024. Su aplicación permite la transferencia de anticuerpos al bebé durante el embarazo, generando una protección efectiva frente a la bronquiolitis y la neumonía, dos de las principales causas de internación en menores de un año.

Entre el 1 de enero y el 15 de abril de este año se registraron 82.823 aplicaciones de la vacuna contra VSR, lo que representa una cobertura del 31,6% a nivel nacional hasta el momento.

El VSR es la principal causa de infecciones respiratorias agudas bajas en menores de un año y una de las principales causas de mortalidad infantil a nivel mundial. La distribución del niservimab, representa un nuevo paso en las estrategias de prevención de infecciones respiratorias bajas en la población infantil, a través de la compra y distribución de insumos estratégicos y el acompañamiento a las jurisdicciones con el objetivo de mejorar la respuesta del sistema sanitario y reducir las complicaciones asociadas a las enfermedades respiratorias graves.