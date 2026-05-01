Una mujer mató a su novio a puñaladas, se dio a la fuga y sus hijos la entregaron

La empresa Sameep informa que los trabajos de reparación del Primer Acueducto, iniciados en horas tempranas de este viernes, continuarán durante la jornada de este sábado, debido a la complejidad del terreno y la magnitud de la intervención que se ejecuta en la zona del Puente Río Negro, en Barranqueras.

Las tareas requieren la interrupción temporal del bombeo del acueducto, medida necesaria para garantizar una correcta ejecución de las obras.

Las acciones en curso incluyen la colocación de abrazaderas metálicas y la soldadura de bridas en la cañería principal, trabajos fundamentales para reforzar la estructura del sistema y optimizar su funcionamiento a largo plazo.

Como consecuencia de esta intervención, se ven afectadas de manera directa en el servicio las localidades de Puerto Tirol, Puerto Bastiani, Colonia Popular, Lapachito, La Verde, La Escondida, Presidencia de la Plaza, Machagai y Quitilipi.

Las tareas consisten en la colocación de abrazaderas metálicas y la soldadura de una brida en un tramo crítico del acueducto. Esto permitirá reforzar la cañería y prevenir futuras pérdidas o fallas.

Desde Sameep reiteraron el pedido de colaboración a la comunidad, remarcando la importancia de cuidar el recurso, mientras se avanza con esta reparación clave para el sistema.