Dos personas terminaron heridas tras el vuelco de un camión por la Ruta 5

En la noche del jueves, alrededor de las 20:30, se produjo un siniestro vial en Ruta Provincial N° 5, a 7 kilómetros del acceso principal a la localidad de Hermoso Campo, en dirección a Santa Sylvina.

El partícipe fue un camión Volvo, con cabina blanca y tanque cisterna, el cual era conducido por E.M.D, de 55 años, con domicilio en Reconquista (Santa Fe), el cual iba acompañado por su pareja, A.A.

Según el relato del conductor, el mismo perdió el control del camión, debido a las huellas presentes en la ruta, lo que provocó el vuelco del rodado, quedando recostado sobre su lateral izquierdo en la banquina.

Vuelco de un camión.

Se hizo presente en el lugar una ambulancia local que trasladó a ambos ocupantes del rodado hasta el hospital local.

El médico de turno diagnosticó que E.M.D presentaba «múltiples excoriaciones en el brazo izquierdo y el rostro del lado izquierdo»; mientras que A.A, sufrió un «golpe en el pecho y herida cortante en la frente y parte de la cabeza».

La Fiscalía N° 3 de Charata fue informada del hecho y solicitó la realización de un acta de constatación en el lugar con tomas fotográficas. Se realizó la normalización del tránsito con colaboración de la División de Tránsito Urbano y Patrulla Vial Charata.

Vuelco de un camión.

Se informó que el médico de guardia del hospital informó que los ciudadanos D.E.M, de 55 años, y la mujer A.A., fueron trasladado al Hospital 4 de Junio de Sáenz Peña, para estudios complementarios.

Asimismo, se solicitó colaboración a personal de la Municipalidad local y Bomberos Voluntarios de Hermoso Campo, quienes procedieron a parar sobre sus ruedas al camión, no logrando dar vuelta la cisterna. El camión fue entregado al ciudadano R.P., de 57 años.