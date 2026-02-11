Juan Cruz Godoy defendió la modernización laboral en su primera intervención en el Senado

El senador chaqueño de La Libertad Avanza participa este miércoles de la sesión especial convocada para tratar el proyecto de reforma laboral y aseguró que la iniciativa brinda soluciones innovadoras sin afectar derechos adquiridos.

El senador nacional por el Chaco de La Libertad Avanza, Juan Cruz Godoy, se encuentra participando este miércoles de la sesión especial convocada en la Cámara alta para debatir el proyecto de modernización laboral impulsado por el Gobierno nacional.

En lo que fue su primera intervención en el recinto como miembro informante, Godoy celebró la posibilidad de defender una iniciativa que, según afirmó, responde a los desafíos del presente. “Celebro que en esta mi primera intervención en el recinto pueda defender una ley en la que creo profundamente. Hoy estamos aquí para discutir la modernización laboral porque las leyes vigentes fueron pensadas para una realidad de hace 50 años. Hoy necesitamos soluciones innovadoras para una realidad cambiante”, expresó.

El legislador chaqueño señaló que uno de los principales objetivos de la reforma es dar respuesta a la problemática de la contratación y al temor que enfrentan empleadores ante eventuales litigios laborales. “Hay empresarios que no contratan por miedo a juicios que pueden hacer quebrar su empresa por una discusión con un empleado. Esta ley busca generar previsibilidad y reglas claras”, sostuvo.

Godoy subrayó que la iniciativa no implica una pérdida de derechos para los trabajadores. “Es una ley que respeta y conserva derechos, mantiene la esencia y las claves que le dieron orden público a la normativa laboral. Se conserva la protección al trabajador, el principio de ‘in dubio pro operario’ y el respeto por las convenciones colectivas y estatutos profesionales”, afirmó.

Entre los cambios destacados, explicó que se modifica la aplicación extensiva o análoga de convenios colectivos. “Ya no podrán utilizarse convenios de actividades parecidas o de otras regiones para dirimir conflictos. Cada región podrá tratar las condiciones laborales de acuerdo con su realidad productiva y su conocimiento local, priorizando esa mirada”, indicó.

También detalló ajustes en materia de recontratación de trabajadores. “La ley vigente obliga a reconocer antigüedad incluso después de dos años de finalizado el vínculo laboral, lo que muchas veces desalienta la reincorporación. Nos parece razonable que si el vínculo se cerró hace menos de dos años corresponda reconocer esa antigüedad, pero pasado ese plazo el trabajador puede competir en igualdad de condiciones con uno nuevo, facilitando su recontratación”, explicó.

Finalmente, Godoy sostuvo que la modernización laboral apunta a generar empleo genuino y formalizar la economía. “Estamos dando un paso necesario para adaptar nuestras leyes a la Argentina que viene, promoviendo trabajo en blanco, previsibilidad y crecimiento sin resignar derechos”, concluyó.