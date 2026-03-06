Sáenz Peña: investigan presunta malversación de fondos vinculados a operaciones con la Bolsa de Comercio

El fiscal de Investigación Penal Nº 3 de Presidencia Roque Sáenz Peña, Marcelo Soto, confirmó que la causa vinculada a presuntas irregularidades en operaciones con la Bolsa de Comercio del Chaco se encuentra en plena etapa de investigación y que se solicitaron informes a distintos organismos para esclarecer el manejo de fondos públicos del Municipio de Presidencia Roque Sáenz Peña.

Según explicó el fiscal, el objetivo es reunir toda la documentación necesaria para contrastar la información oficial con la denuncia presentada y con las declaraciones testimoniales ya incorporadas al expediente.

Recolección de informes y documentación

En el marco de la investigación, la fiscalía requirió informes a la Bolsa de Comercio, al Nuevo Banco del Chaco, al Tribunal de Cuentas del Chaco, a la Secretaría de Economía municipal y al Concejo Deliberante de Sáenz Peña.

Soto detalló que hasta el momento ya respondieron la Bolsa de Comercio y la Secretaría de Economía, mientras que el resto de los organismos aún se encuentra elaborando la información solicitada. En particular, indicó que el Tribunal de Cuentas se comprometió a remitir su informe en las próximas horas.

“Estamos esperando terminar de reunir todos esos informes para poder tener una base cierta de la documentación y comenzar a cotejarla con lo expuesto en la denuncia y en las testimoniales”, señaló el fiscal.

Entre las declaraciones ya tomadas se encuentra la del diputado provincial Santiago Pérez Pons, quien impulsó la denuncia, y también la del gerente de la Bolsa de Comercio.

Monto de los fondos bajo análisis

Uno de los puntos centrales de la investigación es el monto de los fondos involucrados. Inicialmente se mencionó una cifra cercana a los 1.050 millones de pesos, aunque la fiscalía advirtió que el total podría ser mayor.

De acuerdo con el informe preliminar remitido por la Bolsa de Comercio, aún restarían cheques por rechazar por una suma cercana a los 1.000 millones de pesos adicionales.

En ese contexto, Soto señaló que el monto total bajo análisis podría ascender aproximadamente a los 2.000 millones de pesos vinculados a fondos municipales.

Investigación provincial y causa federal

El fiscal también aclaró que existe una investigación paralela en el fuero federal, a cargo del fiscal Patricio Sabadini, aunque ambos expedientes analizan delitos distintos.

Soto explicó que su fiscalía se concentra en delitos vinculados con la función pública, como la presunta malversación de caudales públicos y la violación de los deberes de funcionario público.

En cambio, la causa federal analiza posibles delitos de lavado de activos. “Son investigaciones diferentes, aunque pueden coincidir en algunos pedidos de prueba o informes”, precisó.

Medidas judiciales y pericias

Consultado sobre la medida cautelar que dispuso un juez local para asegurar fondos vinculados a la causa, Soto explicó que se trata de un embargo preventivo.

Esto significa que el dinero queda depositado en una cuenta judicial como garantía hasta que la Justicia determine si corresponde o no su restitución, por lo que actualmente no puede ser utilizado por ninguna de las partes.

Además, el fiscal adelantó que se evalúa la incorporación de especialistas en materia financiera o bursátil para analizar las operaciones realizadas y aportar conocimientos técnicos a la investigación.

Sin plazos definidos

Finalmente, Soto aclaró que la investigación no tiene un plazo determinado, ya que no hay personas detenidas. En ese sentido, explicó que los plazos procesales estrictos se aplican únicamente cuando hay imputados privados de la libertad.

Mientras tanto, el equipo fiscal continúa trabajando con el personal disponible para avanzar en el análisis de la documentación y determinar si existieron o no conductas ilícitas en el manejo de los fondos públicos.