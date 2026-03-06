La UTN Resistencia se prepara para iniciar el ciclo lectivo 2026 con cerca de mil nuevos estudiantes

El decano de la Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Resistencia, Walter Morales, destacó las expectativas que genera el inicio del ciclo lectivo 2026, previsto para el 16 de marzo, en un contexto que definió como desafiante desde lo económico y social.

En ese marco, aseguró que la institución se encuentra trabajando intensamente para poner en condiciones las aulas y los espacios académicos, incorporando mejoras tecnológicas y adecuaciones que respondan a las necesidades actuales de los estudiantes.

“Estamos trabajando a pleno para poner a punto nuestras aulas con avances tecnológicos y con la adecuación requerida por nuestros alumnos para estas épocas”, expresó.

Cerca de mil ingresantes

En relación con el proceso de inscripción, Morales indicó que actualmente se están completando las evaluaciones del último turno del seminario universitario, instancia obligatoria para los aspirantes a las carreras de grado.

Según detalló, alrededor de 600 estudiantes se están inscribiendo en las carreras de grado, mientras que otros 200 ingresarán a las tecnicaturas de pregrado. A estos se suman los interesados en las distintas propuestas de posgrado que ofrece la institución.

De esta manera, la facultad proyecta cerca de mil nuevos estudiantes incorporándose durante este año a las diferentes propuestas académicas.

Cursos abiertos a la comunidad

El decano también resaltó la importancia de los cursos de formación profesional que la facultad ofrece a la comunidad, orientados a brindar herramientas prácticas con rápida salida laboral.

Entre las capacitaciones disponibles mencionó cursos de:

electricidad

reparación de motocicletas

refrigeración

fabricación de muebles

Además, la facultad ofrece propuestas vinculadas a habilidades comunicacionales y formación general, como cursos de oratoria y idiomas, entre ellos inglés y portugués.

“Es una puerta abierta para toda la sociedad y para la región, con cursos muy variados y con salidas laborales importantes”, afirmó.

Nueva página web institucional

Otro de los anuncios destacados fue la renovación de la página web institucional de la facultad, que busca ofrecer una plataforma más dinámica y accesible para estudiantes y público en general.

Según explicó Morales, el nuevo sitio permitirá conocer con mayor facilidad la oferta académica, las actividades institucionales y las distintas iniciativas que impulsa la casa de estudios.

Un año con desafíos

Finalmente, el decano reconoció que el 2026 se presenta como un año complejo, pero sostuvo que la universidad mantiene su compromiso con el desarrollo regional y la formación de profesionales.

“Es un año difícil, complicado por lo económico y lo social, pero confiamos en que vamos a salir adelante apostando al crecimiento de nuestra región”, concluyó.