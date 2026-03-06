Detuvieron a uno de los abogados de narcopolicías por agresión y violencia de género

Cerca de las 9 de este viernes, los uniformados se hicieron presentes en el lugar y demoraron a un hombre de 38 años, quien al arribo de la comisión policial provocaba daños a un vehículo Honda y agredía al propietario, un sujeto de 49 años.

El daño al automóvil.

Se trata del abogado Juan Martín Varas, quien integra el equipo de abogados defensores de los narcopolicías y otras causas conocidas.

Ante esto, los efectivos intervinieron en el conflicto y trasladaron al individuo de 38 a la Comisaria Primera Capital, donde permanecerá alojado.

En tanto; la mujer de 37, realizó la correspondiente denuncia en el Departamento Violencia Familiar y de Género. Asimismo, el dueño del automóvil dañado radicó escrito en la comisaria interviniente.