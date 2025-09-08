Sáenz Peña incorporó seis colectivos con GLP para su servicio de transporte

La Municipalidad de Presidencia Roque Sáenz Peña avanza con la modernización de su servicio de transporte urbano de pasajeros, al incorporar seis unidades equipadas con el sistema de Gas Licuado de Petróleo (GLP).

Ya se encuentran en funcionamiento dos colectivos con este equipamiento, y en los próximos días se continuará con la instalación en las unidades restantes, en un trabajo coordinado para no resentir el servicio.

El subsecretario de Transporte, Juan Manuel Miño, indicó que esta innovación permite un ahorro del 20 al 25% en combustible y ayuda a reducir la contaminación ambiental.

«Somos la primera ciudad del país en implementar el GLP en el transporte urbano de pasajeros, un paso importante que no solo mejora la eficiencia del servicio, sino que también apuesta a una ciudad más sustentable», afirmó el funcionario.