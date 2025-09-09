La Selección argentina, sin Lionel Messi, cierra las Eliminatorias en Ecuador

Justamente, el capitán no viajó a Ecuador y no estará presente en este cierre de las Eliminatorias donde Scaloni planea hacer varios cambios ya con la clasificación y el primer puesto asegurado.

Los cambios que piensa Scaloni para jugar en Guayaquil

Se presume que Scaloni hará cuatro modificaciones: el defensor Leonardo Balerdi ingresará por Cuti Romero, Alexis Mac Allister reemplazará a Franco Mastantuono, Nicolás Paz lo hará por Thiago Almada y Nicolás González ocupará el lugar de Messi.

Tagliafico no está confirmado como titular.

Además de estas cuatro variantes, el DT no dio a conocer si en el lateral derecha jugará Nahuel Molina o si estará Gonzalo Montiel, mientras que además debe definir si en la banda izquierda de la defensa irá Nicolás Tagliafico o Marcos Acuña.

Scaloni no confirmó si Rodrigo de Paul será de la partida en el mediocampo o si en su lugar estará Exequiel Palacios y, en la delantera, se disputan un lugar Giuliano Simeone, Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

Ecuador, dirigido por Beccacece, va al Mundial 2026

Ecuador, el equipo de Sebastián Beccacece viene de empatar 0-0 con Paraguay, en condición de visitante, en el marco de la anteúltima fecha de las Eliminatorias. La Tri llega a este final de certamen en el cuarto puesto con 26 puntos, ya clasificada al Mundial 2026.

Ecuador se entrenó acompañado por todos los colaboradores de la Federación.

Para este encuentro el ex director técnico de Defensa y Justicia hará cuatro cambios: en el mediocampo, Moisés Caicedo, Alan Franco y Gonzalo Plata ingresarán por Ángelo Preciado, Pedro Vite y Jordy Acivar, respectivamente, mientras que Kevin Rodríguez reemplazaría a Kendry Páez en la delantera.

Además, Beccacece no confirmó si en el lateral derecha estarpa Joel Ordóñez o si jugará Preciado y en el mediocampo pelean por un puesto Jhon Yeboah y Nilson Ángulo.

Probables formaciones

Ecuador: Hernán Galíndez; Joel Ordoñez o Ángelo Preciado, Willian Pacho, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán; Moisés Caicedo, Alan Franco, Gonzalo Plata, John Yeboah o Nilson Angulo; Kevin Rodríguez y Enner Valencia. DT: Sebastián Beccacece.

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico o Marcos Acuña; Rodrigo De Paul o Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Nicolás Paz, Giuliano Simeone, Julián Álvarez o Lautaro Martínez y Nicolás González. DT: Lionel Scaloni.

Estadio: Banco Pichincha, Guayaquil, Ecuador.

Árbitro: Wilmar Roldán (Colombia)

Horario: 20 TV: TyC Sports/Telefe