Mujer de 72 años denunció maltratos de su hijo

182028w850h478c.jpg

En la intersección de Calle 27 y Calle Fortín Los Pozos, una mujer de 72 años denunció haber sufrido reiterados maltratos por parte de su hijo de 43 años .

El hecho se difundió en Facebook a través de un video en el que la mujer pedía ayuda al manifestar que estaba encerrada en su vivienda. Ante ello, personal policial se hizo presente en el domicilio y fue recibido por la propia mujer, quien constató que las aberturas de la vivienda no tenían obstrucciones y que podía abrir tanto la puerta como el portón de acceso.

En diálogo con los efectivos, la mujer confirmó que días atrás había denunciado a su hijo por agresiones, hecho registrado el pasado 5 de septiembre de 2025, a raíz del cual el hombre fue detenido. El Juzgado de Paz estableció una prohibición de acercamiento de su hijo hacia la mujer y su domicilio.

Finalmente, la fuerza de seguridad brindó a la mujer un número de contacto directo con la unidad policial para mantener comunicación en caso de necesitar asistencia inmediata.

