Fines de semana con controles: secuestraron vehículos adulterados, un arma de fuego y drogas

La Dirección General de Policía Caminera desplegó durante el fin de semana una serie de procedimientos en distintos puntos de la provincia del Chaco, con el objetivo de prevenir siniestros viales, controlar documentaciones y reforzar la seguridad en rutas y accesos.

En ese maro, en la localidad de General Pinedo, el viernes por la noche, los agentes secuestraron una camioneta Toyota Hilux conducida por una mujer de 35 años. Durante la verificación se constató que la cédula presentada no coincidía con la numeración del vehículo. Un perito determinó que el dominio colocado correspondía a un rodado denunciado como robado y que tanto las documentaciones como la patente eran apócrifas.

Por ese motivo, la fiscalía en turno dispuso el secuestro del vehículo y la notificación de la conductora.

Por otra parte, en Resistencia, el sábado por la noche, efectivos viales aprehendieron a un joven de 26 años que registraba en el sistema Si.Ge.Bi un pedido de restricción vigente por supuestas lesiones. Más tarde, secuestraron una motocicleta Zanella Patagonia 150 cc con adulteraciones en motor y chasis, trasladando el vehícuño y a su conductor a la comisaría jurisdiccional.

Ya en la madrugada del domingo, otro joven de 26 años fue detenido en la capital chaqueña al encontrarse entre sus pertenencias 1,9 gramos de cocaína.

En el Puesto de Control Caminero Puente Libertad, en la localidad de General San Martín, los agentes incautaron una escopeta calibre 12 que un hombre de 50 años transportaba sin documentación que acreditara su propiedad. Además, junto a personal de Seguridad Rural, secuestraron cinco animales sueltos que se encontraban a la vera de la ruta.

En Makallé, en otro procedimiento, policías del puesto caminero demoraron un camión que trasladaba fardos de fibra de algodón con constancia de pulverización vencida. Se dio intervención al organismo competente.

Además de los controles, la Policía Caminera montó un stand de Educación Vial en el Instituto Superior de Seguridad Pública y en la Laguna Argüello, en el marco de los festejos por el Día del Niño.

En total, durante el fin de semana se secuestraron 29 motocicletas en aplicación del Código de Faltas (Ley 850-J), se labraron 304 actas en distintos procedimientos y se registraron cinco siniestros viales de carácter leve y uno fatal.