El Gobierno celebró la muerte de Alí Jamenei y recordó el atentado a la AMIA

El Gobierno argentino expresó su apoyo a la operación militar conjunta de Estados Unidos e Israel que derivó en la muerte de Alí Jameneí, líder supremo de Irán. A través de un comunicado oficial, la Oficina del Presidente destacó el impacto global del régimen iraní y ratificó el compromiso de la Argentina con la búsqueda de justicia por el atentado contra la AMIA.

La Oficina del Presidente difundió un comunicado oficial en el que celebró la operación conjunta llevada adelante por Estados Unidos e Israel que resultó en la muerte de Alí Jamenei, líder supremo de la República Islámica de Irán.

El texto señala que Jamenei fue una de las figuras más violentas y crueles de la historia reciente y sostiene que sus acciones no solo afectaron al pueblo iraní, sino también a otros países.

En ese sentido, el comunicado menciona el atentado contra la AMIA ocurrido el 18 de julio de 1994, que dejó 85 muertos y centenares de heridos en la Argentina. Según el documento, la Justicia argentina determinó que se trató de un acto de terrorismo internacional planificado desde las más altas esferas del régimen iraní de la época y ejecutado por Hezbolá.

El Gobierno remarcó que la búsqueda de justicia por las víctimas constituye una política de Estado y afirmó que continuará hasta que todos los responsables respondan por el ataque.

Además, el comunicado expresa la expectativa de que la operación militar conjunta permita poner fin a más de cuatro décadas de opresión y violaciones a los derechos humanos en Irán.

Finalmente, el Gobierno sostuvo que espera que el pueblo iraní pueda alcanzar la paz y recuperar la democracia tras los acontecimientos recientes.