Robo en una quiniela de Resistencia: la Policía detuvo al sospechoso y recuperó los elementos sustraídos

Un rápido accionar policial permitió esclarecer un robo ocurrido en una subagencia de quiniela de la ciudad de Resistencia. El hecho tuvo lugar en la madrugada del martes 30 de septiembre, en el local “Palo Verde”, ubicado en calle Isaías al 2500, donde desconocidos ingresaron forzando el techo del baño y sustrajeron distintos elementos de valor.

El hecho denunciado

El damnificado, Matías Alejandro López, , titular de la subagencia Nº 57908, relató que alrededor de las 7:30 horas, al llegar a abrir el local, se encontró con el techo dañado y con signos de ingreso forzado. En el interior constató faltante de un termo marca Stanley, color negro, una amoladora marca ROBUST color azul con negro y un taladro marca ZHEJANG HONGDA color azul.

Además, el delincuente provocó daños en una de las máquinas digitales instaladas por Lotería Chaqueña.

El comerciante aportó a la Policía registros de las cámaras de seguridad del local, en los cuales pudo identificar al autor del robo: se trataba de Sergio Andrés Gómez, de 30 años, conocido en el barrio con el alias de “Bebecho”, quien reside en la zona de Carpincho Macho.

Investigación y detención

A partir de la denuncia, personal de la Comisaría 14ª Metropolitana inició un operativo de búsqueda con intervención del servicio externo. Con el material fílmico y la información brindada por el denunciante, se logró ubicar a Gómez pocas horas más tarde, cuando intentaba comercializar dos de los elementos sustraídos: la amoladora y el taladro.

En el procedimiento se secuestraron los objetos, que luego fueron reconocidos por el damnificado como de su propiedad.

Intervención judicial

Consultada la magistratura de turno, se dispuso la notificación de aprehensión e identificación de Sergio Andrés Gómez en la causa caratulada como “Supuesto Robo”. Asimismo, se ordenó la restitución de los elementos recuperados al denunciante.

Balance policial

La jefa de turno de la Comisaría 14ª, Subcomisaria Carla Fumilla, informó que el procedimiento se realizó con celeridad, evitando que los objetos sustraídos fueran vendidos o perdidos, y destacó la colaboración del damnificado, que aportó información precisa gracias a las cámaras de seguridad.

El hecho generó preocupación en comerciantes de la zona, quienes señalaron que este tipo de robos a locales de barrio se repiten con frecuencia, afectando a pequeños negocios que son blanco fácil durante la noche.