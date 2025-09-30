Incendio en un edificio abandonado de 22 pisos en Resistencia: no hubo heridos

En la tarde del martes 30 de septiembre, un importante operativo de Bomberos de la Policía del Chaco se desplegó en pleno centro de Resistencia, tras registrarse un incendio en la planta baja de un edificio abandonado ubicado en avenida San Martín al 450.

El operativo

Según el informe oficial, la intervención se inició a las 15:05 horas, tras un llamado a la Sala de Emergencias 911 que alertaba sobre un posible incendio en el lugar. De inmediato, se comisionó una dotación en los móviles PT-523 y AG-05, a cargo del Oficial Ayudante Ezequiel La Rea.

Al arribar, los bomberos constataron que las llamas se desarrollaban en el sector de estacionamiento de la planta baja del edificio, de aproximadamente 22 pisos de altura. Con una línea de ataque de 45 mm se procedió a sofocar el fuego y a eliminar material combustible. Posteriormente, se solicitó apoyo logístico, haciéndose presente la autobomba CC-01 para tareas de abastecimiento de agua.

Daños materiales

El incendio provocó la destrucción total de tarimas de madera, postes y otros elementos combustibles que se encontraban en el lugar, así como daños parciales en cerámicas y materiales metálicos que estaban en el suelo.

Las dotaciones realizaron tareas de remoción y refrigeración de los restos combustos para evitar la reactivación del fuego. Asimismo, se efectuó una inspección ocular con fines periciales.

Sin víctimas ni heridos

El informe aclara que no se registraron personas lesionadas, ya que el edificio se encuentra deshabitado y en estado de abandono.

Intervención policial

En el lugar también se hizo presente el móvil PT-485 de la Comisaría 1ª Metropolitana, al mando del Subcomisario Jorge Ayala, quien encabezó las tareas específicas de seguridad y prevención en la zona.