Capacitaciones del Colegio de Escribanos: un paso clave hacia la modernización profesional en el Chaco

El proceso de transformación digital también alcanza a las profesiones tradicionales, y en ese camino el Colegio de Escribanos del Chaco puso en marcha una serie de capacitaciones presenciales orientadas a fortalecer las herramientas tecnológicas de sus matriculados. Tras el lanzamiento de su nueva plataforma digital, la institución inicia una etapa formativa que busca no solo informar, sino fundamentalmente brindar conocimientos prácticos para su implementación cotidiana.

Las jornadas estarán a cargo de los disertantes Juan Manuel Quintana y Francisco Díaz Navarro, quienes acompañarán a los profesionales en el uso del sistema, en un formato pensado para el aprendizaje personalizado. En este sentido, se estableció un cupo limitado de 20 personas por turno, con el objetivo de garantizar una atención directa y eficiente a cada participante.

El cronograma comenzará en Resistencia los días 7 y 8 de mayo, en la sede central del Colegio, con dos turnos disponibles por jornada. Posteriormente, la capacitación se trasladará al interior de la provincia, alcanzando localidades clave como Presidencia Roque Sáenz Peña (14 de mayo), Las Breñas (15 de mayo) y Villa Ángela (16 de mayo). Esta modalidad itinerante refleja una clara intención de federalizar el acceso a la formación, permitiendo que escribanos de distintos puntos del Chaco puedan actualizarse sin necesidad de trasladarse grandes distancias.

Desde la organización remarcaron que los talleres serán netamente prácticos, por lo que se solicita a los asistentes concurrir con notebook o netbook, requisito indispensable para poder trabajar directamente sobre la plataforma. Esta dinámica apunta a que cada profesional pueda apropiarse de las herramientas digitales en tiempo real, resolviendo dudas y aplicando los conocimientos adquiridos durante la capacitación.

En un contexto donde la digitalización avanza a pasos acelerados, este tipo de iniciativas resultan fundamentales para garantizar la competitividad y eficiencia del ejercicio profesional. La modernización del sistema notarial no solo impacta en la labor diaria de los escribanos, sino que también mejora la calidad del servicio que reciben los ciudadanos.

Así, el Colegio de Escribanos del Chaco da un paso firme hacia la innovación, apostando a la formación continua como eje central para fortalecer la profesión y adaptarse a los desafíos de una nueva era digital.