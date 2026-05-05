Varela y Valle juraron como representantes del STJ ante el Consejo de la Magistratura

En una ceremonia realizada en la sede del Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento en Resistencia juraron Enrique Varela y Emilia Valle como miembros titular y suplente, respectivamente, en representación del Superior Tribunal de Justicia del Chaco. En tanto que Lorena Padován y Celeste Romero lo hicieron por la magistratura. En ambos casos para el período 2026-2028.

En el acto estuvieron presentes los consejeros: Ricardo Urturi, María Cecilia Arroyo, Rubén Guillón, Carolina Meiriño, Fernando Gómez, Carim Peche y María Cecilia Morante. Además de la jueza del Superior Tribunal de Justicia Iride Isabel María Grillo, su par Víctor del Río; el procurador general, Jorge Canteros; la defensora general, Alicia Alcalá; el diputado Edgardo Reguera; el vocal del Tribunal de Cuentas, Juan José Fuentes Castillo; la presidenta de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales, Fabiana Bardiani; el presidente del Consejo de la Abogacía de Resistencia, Miguel Vigier; el exconsejero Sergio Bosch, familiares, amigos y público en general. De manera virtual asistieron: la presidenta del Colegio de Abogados de Villa Ángela, Sofia Covach, y el exconsejero Iván Malina.

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