Un aniversario construido con el esfuerzo de todo un pueblo

La Ciudad Jardín vivió un aniversario especial, marcado por la participación y el compromiso de la comunidad. La celebración por los 98 años de La Escondida fue posible gracias al trabajo articulado de las distintas áreas municipales, que se unieron para hacer de este cumpleaños un verdadero encuentro con la identidad local.

Desde la Municipalidad destacaron que cada detalle y cada tarea, visibles y también aquellas que se realizan “detrás de escena”, fueron fundamentales para garantizar el éxito de la jornada.

El aporte de cada equipo

El aniversario contó con el aporte de múltiples grupos de trabajadores que se involucraron con dedicación y orgullo. Entre ellos:

  • Equipo de Embellecimiento y Parquizado, que dio color y frescura a los espacios públicos.

  • Grupo de Asadores y Mozos, encargado de la hospitalidad y la gastronomía.

  • Grupo de Limpieza, garantizando la higiene durante y después del evento.

  • Área de Obras y Servicios Públicos, que brindó soporte logístico.

  • Grupo de Protocolo y Coordinación del acto oficial, que ordenó la ceremonia central.

  • Equipo de Motoguadañistas, responsables del mantenimiento de los espacios verdes.

  • Grupo de Arte y Pintura, que aportó creatividad y estética.

  • Jefes de Taller, Parque Automotor y Chóferes, que facilitaron el traslado y montaje.

  • Equipo del proyecto “Volviendo a nuestras Raíces”, que sumó valor cultural y patrimonial.

  • Equipo de Prensa y Comunicación, encargado de difundir y visibilizar la celebración.

Un festejo con identidad

La Municipalidad agradeció especialmente a todas las trabajadoras y trabajadores municipales que, con esfuerzo silencioso y compromiso cotidiano, hicieron posible que el aniversario sea recordado como una verdadera fiesta comunitaria.

“Cada acción, cada tarea y cada gesto hicieron que esta celebración refleje lo que somos como pueblo: una comunidad orgullosa de sus raíces y comprometida con su futuro”, destacaron desde el Ejecutivo local.

La conmemoración por los 98 años de La Escondida dejó en claro que el trabajo en conjunto es la mejor herramienta para seguir construyendo la Ciudad Jardín que sueñan sus habitantes.

 

