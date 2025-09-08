Rige un alerta por tormentas para cinco zonas de la provincia

El SMN emitió un alerta nivel amarillo por tormentas para el departamento Bermejo, General Donovan, Libertad, Primero de Mayo y San Fernando. Hasta las 9 se registran 8 milímetros en Resistencia

A su vez, desde la estación meteorológica del Aeropuerto Internacional de Resistencia informaron que hasta las 9 se registraron 8 milímetros en Resistencia.

Para lo que resta del día, el organismo nacional estima tormentas aisladas por la tarde. A partir de la noche, las condiciones del tiempo mejoran y ya no se esperan lluvias.