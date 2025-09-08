Rige un alerta por tormentas para cinco zonas de la provincia

426976w790h576c.jpg

El SMN emitió un alerta nivel amarillo por tormentas para el departamento Bermejo, General Donovan, Libertad, Primero de Mayo y San Fernando. Hasta las 9 se registran 8 milímetros en Resistencia

A su vez, desde la estación meteorológica del Aeropuerto Internacional de Resistencia informaron que hasta las 9 se registraron 8 milímetros en Resistencia.

Para lo que resta del día, el organismo nacional estima tormentas aisladas por la tarde. A partir de la noche, las condiciones del tiempo mejoran y ya no se esperan lluvias.

 

Más Noticias

WhatsApp Image 2025-09-08 at 15.43.51

Antes De Fin De Año, Charata Tendrá Un Nuevo Edificio Para La Escuela Especial N° 19

WhatsApp Image 2025-09-08 at 13.00.53

Plan Provincial De Seguridad: Nuevo Patrullero 4×4 Para La Zona Rural De Pinedo

181992w850h478c.jpg

Fin de semana: secuestraron 19 vehículos por distintas infracciones

Te pueden interesar

WhatsApp Image 2025-09-08 at 15.43.51

Antes De Fin De Año, Charata Tendrá Un Nuevo Edificio Para La Escuela Especial N° 19

426976w790h576c.jpg

Rige un alerta por tormentas para cinco zonas de la provincia

WhatsApp Image 2025-09-08 at 11.28.20

Barranqueras: continúa la intensa búsqueda de dos adolescentes desaparecidos hace seis días

WhatsApp Image 2025-09-08 at 13.00.53

Plan Provincial De Seguridad: Nuevo Patrullero 4×4 Para La Zona Rural De Pinedo

WhatsApp Image 2025-09-08 at 11.07.13

Fortaleciendo La Red Vial: El Gobernador Zdero Entregó Una Nueva Maquinaria Al Consorcio Caminero N°14 De Charata