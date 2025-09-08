Barranqueras: continúa la intensa búsqueda de dos adolescentes desaparecidos hace seis días

WhatsApp Image 2025-09-08 at 11.28.20

La comunidad de Barranqueras permanece en alerta por la desaparición de María Paz Maidana (13) y Alejandro Rubén Acosta (16), quienes fueron vistos por última vez hace seis días tras retirarse de sus respectivos domicilios.

Desde el primer momento en que se tomó conocimiento de la ausencia de los menores, se activaron los protocolos de búsqueda de personas y se desplegó un amplio operativo coordinado por las fuerzas de seguridad. En las tareas participan la División Canes, la División de Búsqueda de Personas Extraviadas y Desaparecidas, así como las comisarías de la ciudad de Barranqueras.

Las acciones incluyen el relevamiento de cámaras de seguridad, la realización de entrevistas a vecinos y transeúntes, y un trabajo de rastrillaje en distintas zonas de la localidad. El operativo se mantiene activo de manera constante, en coordinación con la justicia y con familiares de los adolescentes.

Las autoridades remarcaron la importancia de la colaboración ciudadana para aportar información que permita dar con el paradero de María Paz y Alejandro. En este sentido, recordaron que quienes tengan datos relevantes pueden comunicarse de manera inmediata al Servicio de Emergencias 911 o con la Comisaría Segunda de Barranqueras al 3624-481395.

Mientras tanto, familiares y allegados de los jóvenes permanecen expectantes y solicitaron el acompañamiento de la comunidad en la difusión de la búsqueda. La situación mantiene en vilo a toda la ciudad, que espera con esperanza que los adolescentes puedan regresar a sus hogares a la brevedad.

