Antes De Fin De Año, Charata Tendrá Un Nuevo Edificio Para La Escuela Especial N° 19

Reactivada por la actual gestión de gobierno, este lunes, el gobernador Leandro Zdero junto a la vicegobernadora Silvana Schneider y al intendente Rubén Rach supervisaron el avance de la obra de la Escuela de Educación Especial N° 19 “Naum Kohanoff” de Charata.

El proyecto financiado a través de FONPLATA, permitirá dotar a la institución de un edificio moderno de 2.500 m², con aulas amplias, espacios para talleres y hasta una huerta escolar. “Se trata de una obra fundamental, no solo para la educación especial, sino para todo el sistema educativo de la provincia. Esta obra significa un gran paso para la inclusión”, destacó el gobernador Zdero, acompañado también por el subsecretario económico Guillermo Agüero.

Un edificio esperado por la comunidad educativa

La EEE N° 19 cuenta actualmente con una matrícula de 80 estudiantes, quienes –según adelantó el Gobernador– podrán contar con el nuevo edificio antes de fin de año. La infraestructura fue diseñada especialmente para acompañar los procesos de enseñanza de educación especial, desde la estimulación temprana hasta la formación laboral.

La subsecretaria de Infraestructura Escolar, Rosana Cerruti, explicó que fue un arduo trabajo retomar una obra que se encontraba paralizada. En tanto, la presidenta del IPRODICH, Ana María Mitoire, remarcó que “es muy alentador que el gobierno provincial haya retomado esta obra tan importante para los alumnos que necesitan de una educación especial”.

Finalmente, la directora de la institución, Luisa Chávez, expresó que se trata de un proyecto largamente anhelado y esperado por toda la comunidad educativa charatense.