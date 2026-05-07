Ricardo Urturi: “El Chaco necesita un organismo presente y funcionando”

El abogado Ricardo Urturi asumió como nuevo presidente del Consejo de la Magistratura del Chaco y adelantó que una de las prioridades de su gestión será agilizar concursos, avanzar en designaciones judiciales y garantizar el normal funcionamiento institucional del organismo.

La designación se concretó durante la primera sesión realizada tras la finalización del mandato de las autoridades anteriores y la incorporación de nuevos integrantes titulares y suplentes del cuerpo.

Según explicó Urturi, la elección se realizó por unanimidad junto a Carolina Meriño, quien ocupará la vicepresidencia.

“Fue una decisión consensuada entre todos los integrantes porque había temas urgentes que resolver y necesitábamos autoridades para poder sesionar”, expresó.

Juramento inmediato y agenda urgente

El flamante titular del Consejo explicó que, tras la votación, decidieron prestar juramento de manera inmediata para comenzar rápidamente con las tareas pendientes.

“Mucha gente preguntaba por qué juramos tan rápido, pero la realidad es que sin autoridades no podíamos funcionar”, indicó.

En ese sentido, detalló que apenas asumieron comenzaron a resolver cuestiones vinculadas a apelaciones judiciales y concursos que requerían tratamiento urgente.

Entre ellas mencionó actuaciones relacionadas con Presidencia Roque Sáenz Peña y la organización de nuevas audiencias para cubrir vacantes judiciales.

Designación de jueces y funcionamiento institucional

Urturi confirmó además que ya fueron fijadas 15 audiencias destinadas a avanzar en la designación de tres jueces dentro del Poder Judicial chaqueño.

“El objetivo es tener un Consejo activo, presente y trabajando”, sostuvo.

Asimismo, remarcó que el organismo debe cumplir un rol clave para garantizar el funcionamiento del sistema judicial provincial.

“Lo necesita la sociedad, lo necesitan los abogados y lo necesita el propio Poder Judicial”, afirmó.

El nuevo presidente señaló que el trabajo estará enfocado en analizar concursos, revisar antecedentes y avanzar en la cobertura de cargos vacantes de jueces, fiscales y defensores oficiales.

Jurado de Enjuiciamiento

Durante la entrevista, Urturi también adelantó que el Consejo continuará avanzando en los expedientes vinculados al Jurado de Enjuiciamiento.

“Tenemos responsabilidades institucionales importantes y debemos llevar adelante todos los procesos que correspondan”, explicó.

En ese marco, sostuvo que buscarán garantizar transparencia, funcionamiento regular y celeridad administrativa dentro del organismo.

“Hay que darle respuestas a la sociedad”

Finalmente, el nuevo titular del Consejo de la Magistratura aseguró que el desafío será fortalecer el funcionamiento institucional y responder a las demandas existentes dentro del sistema judicial chaqueño.

“El Chaco necesita un Consejo que sesione, que analice propuestas y que tome decisiones. Hay que darle respuestas a la sociedad”, concluyó.