Fin de semana con música y danza en el Guido Miranda

El Complejo Cultural Guido Miranda (Colón 164), dependiente del Instituto de Cultura del Chaco, este fin de semana presentará una grilla llena de música y danza. La agenda del mes del Complejo profundiza su compromiso de ofrecer propuestas de calidad para todas las edades y públicos, destacándose los festejos centrales del aniversario y el cierre de mes con artistas de trayectoria internacional.

Los interesados pueden adquirir sus entradas en la boletería del teatro de miércoles a sábado, de 17 a 21.

Actividades

Viernes 8 – 21:30 hs Los Tipitos en Resistencia (Música).

Sábado 9 – 21 hs «Primera escena en tres encuentros» – Ballet Contemporáneo del Chaco (Danza).

Domingo 10 – 20 hs «Star Wars Sinfónico + Cosplayers» – Orquesta Épica del Nordeste (Música sinfónica y coral).