Glenda Seifert: “Los productores del Impenetrable ya no tienen que volver al trueque”

La intendente de Pampa del Infierno, Glenda Seifert, expresó su emoción por la primera exportación de carne ovina chaqueña hacia mercados asiáticos y aseguró que el hecho representa “un día histórico” para los productores del interior provincial y especialmente para las familias del Impenetrable.

Durante el acto de carga del primer container destinado al mercado internacional, la jefa comunal remarcó el impacto que tendrá esta apertura comercial para pequeños productores que durante años enfrentaron enormes dificultades para comercializar sus animales.

“El mejor ruido ambiente que hoy podemos escuchar es el de las cajas cargándose con ovejas y cabras que van a salir al mundo”, expresó Seifert al iniciar su mensaje, destacando el clima de emoción que se vivía en el frigorífico donde se concretó el operativo.

“Un trabajo de muchísimo esfuerzo”

La intendente resaltó el trabajo conjunto realizado entre el Gobierno provincial, el Ministerio de Producción y el programa Progano para alcanzar esta primera exportación.

“Se trabajó muchísimo para que esto se haga realidad y para que los chaqueños tengan la posibilidad de vender su producción tanto al mercado internacional como al interno”, señaló.

En ese sentido, explicó que la carga exportada se completó con animales provenientes de distintos puntos de la provincia, entre ellos Presidencia de la Plaza, Pampa del Infierno y localidades del Impenetrable chaqueño, además de aportes realizados por productores de Salta y Santiago del Estero.

“Que el frigorífico vuelva a tener vida es sumamente importante”, sostuvo.

“Los productores ya no tienen que volver al trueque”

Uno de los conceptos más fuertes de su discurso estuvo vinculado a la realidad social y económica que atravesaron históricamente muchas familias rurales del norte chaqueño.

Seifert recordó que durante años numerosos productores debían recurrir al intercambio informal de animales por mercadería o alimentos para poder subsistir.

“Hoy los productores no tienen que volver al trueque para poder tener un plato de comida en su casa. Hoy pueden vender su producción, su trabajo y su sacrificio para sustentar a sus familias”, afirmó.

La jefa comunal consideró que esta nueva etapa permite recuperar dignidad y oportunidades para quienes viven del trabajo rural.

El rol de los CDEPRO y el trabajo territorial

La intendente también puso el foco en la recuperación de los Centros de Desarrollo Productivo (CDEPRO), estructuras que —según afirmó— durante años estuvieron abandonadas o alejadas de su verdadera función.

“Cuando recorríamos hace tiempo las localidades del Impenetrable nos encontrábamos con CDEPRO que funcionaban como unidades básicas y no como espacios para acompañar al productor”, cuestionó.

En contraposición, destacó el trabajo realizado por técnicos y equipos territoriales que actualmente acompañan a productores en cuestiones sanitarias, mejoramiento genético y asistencia productiva.

“Hoy esos centros fueron acondicionados y puestos en funcionamiento para ayudar verdaderamente a los productores”, aseguró.

También valoró especialmente la tarea realizada durante las recientes inundaciones que afectaron distintas zonas del norte provincial.

“Los técnicos estuvieron en territorio acompañando a productores que estaban inundados y gracias a ese trabajo muchas familias pudieron salvar su producción”, explicó.

“Este es el primero de muchos containers”

Seifert remarcó además que la exportación concretada representa apenas el inicio de un proceso más amplio que buscará consolidar nuevos mercados internacionales para la producción chaqueña.

“Este es el primero de tantos containers que van a salir”, sostuvo.

En esta oportunidad, la exportación estuvo compuesta principalmente por carne ovina, aunque adelantó que próximamente también se avanzará con envíos de producción caprina.

“Los próximos serán de cabras y el objetivo es abastecer tanto al mercado internacional como al interno”, indicó.

Asimismo, destacó el crecimiento de la marca Progano como símbolo del desarrollo ganadero provincial.

“Queremos que Progano sea conocida por todos los chaqueños, por los argentinos y también por el mundo”, manifestó.

Agradecimiento al gobernador y apuesta al futuro

En el cierre de su intervención, la intendente agradeció al gobernador Leandro Zdero por acompañar el proyecto y escuchar los planteos vinculados al desarrollo productivo del interior provincial.

“Le pusimos todas las pilas para demostrar que el frigorífico podía volver a funcionar y que los CDEPRO eran fundamentales”, expresó.

Finalmente, consideró que este tipo de políticas permiten recuperar esperanza para cientos de familias rurales chaqueñas.

“Estamos demostrando que el interior productivo tiene futuro cuando hay decisión política, acompañamiento y trabajo en territorio”, concluyó.