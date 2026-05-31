RESISTENCIA: ZDERO ACOMPAÑÓ LA INAUGURACIÓN DE LA RENOVADA PLAZA 12 DE OCTUBRE

La Plaza 12 de octubre vuelve a ser un punto de encuentro para las familias.

El gobernador Leandro Zdero acompañó al intendente de Resistencia, Roy Nikisch y a los vecinos, en la inauguración de las obras de remodelación integral de la Plaza 12 de Octubre, un espacio emblemático de la capital chaqueña que fue completamente renovado para el disfrute de las familias.

El mandatario provincial destacó, este sábado, el trabajo articulado que siempre se lleva adelante entre el Gobierno del Chaco y el Municipio de Resistencia, “He hecho un pacto con la ciudadanía para trabajar juntos Provincia y Municipio. Durante mucho tiempo Resistencia no tuvo esa posibilidad y hoy, con una administración responsable, eficiente y transparente, se están logrando obras como esta”, expresó Zdero.

El Gobernador recordó además otras intervenciones realizadas en la ciudad, como la recuperación de espacios públicos y el avance de importantes obras de infraestructura. “No se trata solamente de un espacio recreativo. Esta plaza significa modernización, seguridad, higiene y calidad para las familias. Estamos avanzando también en avenidas estratégicas y en distintos puntos de la ciudad gracias a un esfuerzo compartido entre Provincia, Municipio y vecinos”, sostuvo.

Asimismo, anunció la continuidad de las mejoras urbanas con nuevas intervenciones en plazas y espacios públicos, al tiempo que valoró la gestión municipal. “Muy pocas veces se puede decir que existe un municipio ordenado, eficiente y transparente, como lo hace Roy (Nikisch). Los vecinos valoran este tipo de obras y nosotros estamos para acompañar y seguir transformando cada rincón de Resistencia”, agregó.

Nikisch: “Con el gobernador Leandro Zdero asumimos el compromiso de trabajar juntos por los vecinos”



Por su parte, el intendente Roy Nikisch señaló que la recuperación de la Plaza 12 de Octubre forma parte de un plan integral de puesta en valor de los espacios públicos de la ciudad. “Esta remodelación es el resultado de un trabajo planificado y sostenido. Queremos acercarnos a la gente y brindar espacios de recreación seguros y de calidad para las familias. No solamente vamos a trabajar en las plazas del centro, sino que este proceso se extenderá progresivamente a distintos barrios de la ciudad”, afirmó.

Nikisch destacó además el esfuerzo conjunto de todas las áreas municipales y la articulación permanente con organismos provinciales. “Con el gobernador Leandro Zdero asumimos el compromiso de trabajar juntos por los vecinos y las soluciones se construyen de manera conjunta. Ese es el camino que elegimos y los resultados están a la vista”, manifestó.

Durante la jornada también se desarrollaron actividades culturales y recreativas organizadas por el Municipio, en el marco de una política que busca fortalecer la cultura, el turismo y la apropiación de los espacios públicos por parte de la comunidad.



Acompañaron la inauguración el secretario General de la Gobernación, Julio Ferro; la secretaria de Cultura y Turismo de Resistencia, Bárbara Losch Rosciani; el secretario de Obras y Servicios Públicos, Luis Zarabozo; el secretario de Economía, Ricardo Roffé; y el secretario de Coordinación Ejecutiva, Sergio Almirón, entre otras autoridades.