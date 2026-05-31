La Poceada promete más de $154 millones para el martes

La Quiniela Poceada Chaqueña realizó este sábado 30 de mayo el sorteo N° 2313, sin que se registraran ganadores con cinco aciertos, por lo que el premio mayor quedó vacante y el pozo acumulado para la próxima edición alcanzará una cifra millonaria.

Los números sorteados fueron: 08, 09, 48, 62, 77, 89, 91, 94, 95 y 97.

De acuerdo con la información oficial de Lotería Chaqueña, el pozo correspondiente a los cinco aciertos era de $74.334.010, pero no hubo apostadores que lograran acertar la totalidad de los números.

En la categoría de cuatro aciertos, resultaron favorecidos 31 apostadores, quienes recibirán $664.634,61 cada uno. Por su parte, 937 jugadores obtuvieron tres aciertos y percibirán $5.497,24, mientras que 11.875 apostadores acertaron dos números y cobrarán $1.000 cada uno.

Tras quedar vacante el premio principal, el pozo estimado para el próximo sorteo asciende a $154.688.334,70, generando una gran expectativa entre los participantes de toda la provincia.

Desde Lotería Chaqueña recordaron además que los premios correspondientes a este sorteo tendrán vigencia para su cobro hasta el 14 de junio de 2026. El próximo sorteo de la Quiniela Poceada Chaqueña se realizará el 2 de junio a las 21 horas.