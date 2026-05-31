Este lunes comienza el pago de sueldos para la administración pública

Los haberes de jubilados y pensionados serán depositados este lunes desde las 21 horas y podrán cobrar por cajero automático.

De acuerdo al esquema dado a conocer oficialmente por el Gobierno del Chaco este lunes se llevará a cabo la acreditación de haberes para los trabajadores activos y pasivos de la administración pública provincial.

Los salarios serán acreditados los días lunes 1 y martes 2 de junio, permitiendo a los agentes estatales contar con previsibilidad y organización financiera al inicio del nuevo mes.

En primer término, el sector pasivo tendrá acreditado sus haberes el lunes 1 de junio de 2026, con disponibilidad para el retiro a través de cajeros automáticos, desde las 21 horas de esa misma jornada. Al día siguiente, pueden cobrar por ventanilla.

En tanto, el sector activo percibirá su salario el martes 2 de junio de 2026, también con disponibilidad de fondos, a partir de las 21 horas mediante la red de cajeros automáticos del Nuevo Banco del Chaco.